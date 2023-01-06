經濟部宣布2月起開徵耗水費，月用9000度以上大戶枯水期的水費每度需加收3元。不過也同時推出「百業用水回收率行業基準」配套，被開徵公司總用水量如回收高於該行業基準，就可享受減徵2元、1元優惠。其中，積體電路業、半導體封測業基準最低起跳是50％、鋼鐵冶煉業拉高到80％、但服務業像是洗衣業只需要10％，超過就可少繳。

經濟部表示，推用水回收率優惠，是要鼓勵廠商投資回收水再利用，不管是製程上、冷卻用、鍋爐用，多裝設回收設備，能夠重複循環利用，少用自來水。

新公布的百業「用水回收率行業基準區間」，主要分為製造業與非製造業。前者中，像是屠宰業、乳品製造業等區間都是10％~30％、成衣製造業10％~50％、紙漿製造業30％~70％，起跳門檻較低，最高的是鋼鐵冶煉業，為80％~95％，也就是至少回收8成才有優惠價，更要95％以上，近乎全回收，才可以只繳1元。

大家關注的科技業部分，積體電路製造業是50％~85％，半導體封裝業50％~95％，面板業50％~85％，都屬較高標準。

非製造業部份標準就普遍較低，像建築工程業、百貨公司、超商、不動產開發(房仲)、洗衣業都是10％~30％，運動場館是10％~50％，短期住宿業(旅館)門檻較高，30％~40％。

經濟部水利署表示，科技業多有投資製程用水回收設備，像是台積電、日月光等大廠，都已經能符合回收基準高標，享受優惠價。至於有些傳統行業，像是屠宰業，血水清洗較難以回收，或是洗衣業有使用洗劑等，就無法課以太高的回收率。

原則上，假設一家公司不做任何用水回收，每月要繳30萬元耗水費，之後有做水循環再利用，達到基準，耗水費可減徵2／3與1／3，且因使用回收水，相對每月使用的自來水使用量會降低，實際每月水費還會比減徵更低。