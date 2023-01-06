女星關穎以演員身分出道，還曾以《向左走向右走》入圍金馬獎最佳女配角，但一直以來她的家庭背景備受關注，她是日盛金控的千金小姐，亮眼外貌和優雅氣質，讓她被譽為「最美名媛」；2013年關穎嫁給香港CEO朱志威後息影，但仍會透過社群分享生活點滴，近來帶3名寶貝到澳洲旅遊，曬出趴在海灘作勢親吻小兒子的照片，身上超火辣泳裝掀起網友暴動。

關穎近來在IG曬出旅遊照，可見她踩點的布里斯本黃金海岸，坐擁碧海藍天的壯闊景致，3名小孩在沙灘玩得不亦樂乎，她也要小朋友縱身一躍，4個人無比燦爛的笑容，給此行留下滿滿的幸福回憶，其中1張照片，穿著粉紅色泳裝的她，與小兒子靠著極近又故作嘟嘴，母子之間的互動相當逗趣。

關穎與3名小孩在布里斯本的黃金海岸玩得很開心。(圖/關穎 IG)

關穎家庭出遊之餘，也不忘給自己個人時間，在她的火辣獨照中，抬頭仰望天空，並以側躺的姿勢躺在沙灘上，半顆屁股蛋自然翹起，她把手放在上面，搭配一雙筆直美腿，畫面超級性感、誘人。大批粉絲見到後，紛紛留言誇獎：「美到太犯規啦」、「可愛的寶寶跟漂亮的媽咪」、「哇！妳有辦法跳到好高好高」、「旅行真的是媽媽辛苦了」、「女兒遺傳到妳的長腿」、「真的是辣翻了～～」。