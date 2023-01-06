裕隆集團旗下裕隆汽車（2201）、裕隆日產汽車（2227）兩家上市公司，6日晚間舉辦線上尾牙，身兼兩家公司董事長的裕隆集團執行長嚴陳莉蓮，首度現身主持，並大方送獎犒賞員工，人人有獎，不因2022年龐大防疫險損失拖累公司財報影響。

裕隆集團儘管2022年蒙受轉投資新安東京海上產險的龐大防疫險賠付拖累，多家上市公司財報出現赤字，但嚴陳莉蓮仍肯定員工過去一年付出，在6日的線上尾牙上，大方送獎。

嚴陳莉蓮在致詞中表示，2022年是充滿變化與挑戰的一年，感謝所有員工與她併肩前行，一起面對及克服困難。

她指出，2022年雖然遇到供應鏈以及市場競爭的挑戰，裕隆集團仍然堅持務實轉型的策略，裕日車順利發表Kicks及X-Trail e-POWER等新車，納智捷也在新能源時代重新出發，n7電動車預售超過2.5萬輛，這些都是團隊共同打拚的成果。

嚴陳莉蓮表示，2023年雖然還有許多挑戰，但是她有信心，只要公司上下發揮運動員的團隊精神，一定能夠續創佳績！