元大金控（2885）公告，2022年12月稅後純益達7.15億元，元大金整體2022年稅後純益達214.56億元，每股稅後純益（EPS）為1.72元，獲利亮眼。

不過，元大金2022年稅後純益跟2021年的348.66億元相比，下滑134.1億元，衰退幅度38.46％，主要是受全球股債市下挫影響，因此證券子公司稅後純益自2021年的232.93億元下降至2022年的120.52億元，但獲利金額仍是遙遙領先所有證券商。

元大金子公司的2022年12月獲利來看，證券9.96億元、銀行4.53億元、投信1.87億元、期貨1.02億元、人壽虧損9.34億元。

以2022年全年的稅後純益來看，證券為子公司之冠，獲利突破百億元，達120.52億元，銀行則居次，達72.88億元，投信18.21億元、人壽13.77億元、期貨11.45億元。