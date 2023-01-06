蔡依林（左）今邀李玖哲擔任嘉賓。（粘耿豪攝）

蔡依林（左）今邀李玖哲擔任嘉賓。（粘耿豪攝）

蔡依林（左）今邀李玖哲擔任嘉賓。（粘耿豪攝）

蔡依林（Jolin）小巨蛋演唱會首周3場完美演出，短暫休息3天後，天后今（6日）再披戰袍打卡上班，邀來金曲歌王李玖哲助陣，2人相隔16年再度合作，除了對唱〈親愛的對象〉、送上KTV神曲〈屋頂〉，掀起1.1萬名觀眾回憶殺，李玖哲還當場拉著天后的玉手，不斷搓磨自己的6塊腹肌「驗貨」，嗨翻全場。

歌王歌后難得重逢，李玖哲精心裝扮，上身僅穿西裝外套裡頭一絲不掛，而Jolin的「裸鑽尤物」舞台服也不遑多讓，乍看秀出「三點」辣度爆表；面對如此性感的天后，李玖哲開口第一句話就說：「我很難跟老婆解釋妳知道嗎？」笑稱不知道眼睛該看哪。

Jolin接著拱他跳〈我呸〉，李玖哲幽默直呼：「NO！跳舞就糟糕了，我跟『麻吉』一起表演時，我都沒跳只在後面唱『耶耶耶』。」當年為了向Jolin唱跳看齊，他曾在MV裡跳舞，結果被麻吉大哥黃立成罵了2個小時，要舞技太差的他「不要再跳了」；但Jolin不放棄與他同台共舞，邀李玖哲下次合作〈我呸〉，還要他祼體唱跳，歌王也大方允諾。

2人因共同入圍第18屆金曲獎歌王歌后相識，還一起得獎結下「良緣」，Jolin當年還邀李玖哲當演唱會嘉賓。李玖哲則自曝早在得獎前就認識她，錄SARS公益歌曲〈手牽手〉時，他一見到Jolin驚為天人，靠黃立成牽線跟Jolin成功打招呼，他當時還對著她唱〈you are so beautiful〉。如今2度擔任演唱會嘉賓，李玖哲笑說跟天后見面的第一件事就是「跟她要電話」。

Jolin此次全新造型讓歌迷驚喜連連，前衛大膽尺度更勝以往，抒情歌橋段穿的「裸鑽尤物」乍看三點全露，其實是造型師以鑽石亮點點綴的巧思，Jolin面對全場目光落落大方問：「有人在看我的臉嗎？還是在看我的三點？應該是我出道以來尺度最大。」第4場演出圓滿落幕。