大陸國家衛健委網站6日消息，為進一步做好新型冠狀病毒感染醫療救治工作，切實提高規範化、同質化診療水準，大陸衛健委同中醫藥管理局，根據新冠病毒感染乙類乙管及疫情防控措施優化調整相關要求，結合Omicron變異毒株特點和感染者疾病特徵，組織對《新型冠狀病毒肺炎診療方案（試行第九版）》進行了修訂，形成了《新型冠狀病毒感染診療方案（試行第十版）》

重點修訂內容如下：

一、對疾病名稱進行了調整：

根據大陸國務院聯防聯控機制綜合組《關於對新型冠狀病毒感染實施「乙類乙管」的總體方案》，將疾病名稱由「新型冠狀病毒肺炎」更名為「新型冠狀病毒感染」更加準確地反映疾病特徵。

二、不再判定「疑似病例」：

進一步提高臨床診療效率，更好實現快速收治，十版方案不再判定「疑似病例」。

三、增加新冠病毒抗原檢測（快篩）陽性作為診斷標準：

快篩對於病毒載量較高的感染者具有較好的檢測靈敏性。隨著快篩技術的不斷成熟和檢測準確性的不斷提高，新冠病毒感染者特別是傳染性較強的感染者，能夠通過快篩得到及時診斷。且考慮到多數感染者居家治療，快篩操作簡便，方便感染者進行快速自我檢測。

四、進一步優化「臨床分型」：

新冠病毒早期在臨床分型上採用了「輕型、普通型、重型、危重型」的分類方式。十版方案調整分為「輕型、中型、重型、危重型」，更加符合臨床實際。

五、不再要求病例「集中隔離收治」：

隨著乙類乙管措施，各類醫療機構均可收治新冠病毒感染者。十版方案因時因勢調整收治策略，不再要求病例集中隔離收治。

六、進一步完善了治療方法：

一是將大陸已批准上市的抗新冠病毒治療藥物納入新版診療方案。二是進一步完善重型、危重型病例診斷標準和預警指標。三是進一步強化新冠病毒感染與基礎疾病共治理念。四是進一步優化兒童病例臨床表現和救治相關內容，對兒童感染者可能出現的急性喉炎、神經系統併發症等特殊情況提供治療方案。五是進一步完善了中醫治療相關內容。

七、調整「出院標準」：

十版方案不再對感染者出院時核酸檢測結果提出要求，而是由臨床醫生根據患者新冠病毒感染、基礎疾病或其他疾病診療及健康恢復狀況等進行綜合研判。患者病情明顯好轉，沒有需要進一步處理的併發症等情況時，可考慮出院。

八、調整醫療機構內感染預防與控制：

一是進一步落實門急診預檢分診制度，做好患者分流。指導患者和陪同人員佩戴醫用外科口罩或醫用防護口罩，提供手衛生、呼吸道衛生和咳嗽禮儀指導。二是加強診室、病房、辦公室和值班室等區域清潔消毒和通風。三是根據暴露風險落實醫務人員個人防護要求。四是規範處理醫療廢物。