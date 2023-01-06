頭跑去哪了？有男子在一處地下停車場，突然發現走在前方一名穿褐色外套、灰色長褲，腳穿著黑色雨靴的「無頭男」，讓他不禁直呼「嚇到」；網友一見照片也驚訝「所以他的頭呢？」、「看到真的會嚇到閃尿」，不過另外也有網友認為「名副其實的低頭族」。

一名男子在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳1張照片，其拍攝地點位於在台北市南港區1處超市地下停車場，照片中可見前方有一名穿著褐色外套、灰色長褲，腳穿著黑色雨靴的「無頭男」，並且手上還提著白色袋子，這樣的狀況嚇得原PO趕緊拿起手機拍下。

貼文一出，網友紛紛留言表示「我在台北車站被嚇過，那時後是凌晨4、5點」、「看到真的會嚇到閃尿」、「拍攝者去收驚」、「頭跑去哪？」、「這張照片我怎麼看都沒有頭啊」、「會不會其實是真的，只是沒倒下去」、「所以他的頭呢？」、「喔不！這什麼東西」。

另外還有網友則認為原PO是不是將照片後製過，「P圖，頭頂顏色怪怪的」、「P頭是？」、「嗨呦，很愛P欸」，原PO對此也回應表示「真不是P的」；不過也有網友認為，這名男子是不是低頭族「應該是看手機」、「低頭可以，但超過人類低頭的極限」、「名副其實的低頭族」、「剛好低頭真的會以為斷頭」、「這個低頭思故鄉也太低」、「那個頸椎沒救了」。