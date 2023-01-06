美麗島電子報董事長吳子嘉。（資料照片）

對於新竹市長高虹安指控在新竹市立棒球場，隨機開挖淺層土壤就有廢棄磚頭、石頭和電線等，美麗島電子報董事長吳子嘉強調，此案主要目標應該鎖定在貪汙案，並且要影響到賴清德的選舉，才能救高虹安。

新竹市長高虹安5日在市府舉行記者會，痛批新竹市立棒球場問題多達152項，隨機開挖淺層土壤就有廢棄磚頭、石頭和電線，新竹市府今（6）日將證據交由新竹地檢署，也會送監察院、政風調查。

高虹安於5日的記者會指出，在會勘過程中，為了解決排水問題隨機挖取淺層土壤，竟驚見廢棄磚頭、石頭和電線，且隔了一晚電線不知為何被移除。

高虹安直言，淺層土壤有這麼多磚頭、石頭，球場本身根本不合乎規定，沒辦法讓球員安全地在球場上比賽。高虹安也拿出合約針對草皮規範，整地部分應打鬆土層10公分，不能有3公分以上的石頭，但隨機挖取淺層土壤就發現很大問題，「這明顯是偷工減料、違反設計圖」。

美麗島電子報董事長吳子嘉6日在宅神直播中強調，此案非常詭異，主要目標應該鎖定在貪汙案，要找出貪汙犯罪證據，這才是揭發弊案，並且要影響到賴清德的選舉，才能救高虹安。