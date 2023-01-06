新竹市長高虹安日前揭露，新竹棒球場挖出廢棄電線、磚頭等多項缺失。前新竹市長林智堅6日提出4點聲明反擊，嗆高虹安把新竹棒球場是在轉移涉貪案焦點。民進黨台北市議員王世堅表示，高虹安助理費案充其量有60萬。新竹棒球場則是12億，林智堅在講什麼，這時最好的就是，林智堅你要閉嘴，不懂的，就安靜。

王世堅6日在中視政論節目《庶民大頭家》中表示，這麼重要的一個棒球場，真的不可思議，這是金玉其外敗絮其中，可說非常典型。

王世堅接著指出，林智堅沒有什麼藉口可以講，比如他今天又講，高虹安是為了轉移自己司法的焦點，但照比例原則來看，高虹安助理費案充其量有60萬。新竹棒球場則是12億，林智堅在講什麼，這時最好的就是，林智堅你要閉嘴，你不懂的，就安靜，因為你不懂，你就讓身邊的人下去惡搞。當時招標時，應該要有審查資格，要先開資格標，再來才是價格標。資格怎麼可以都沒審查？

王世堅表示，當然民進黨一定徹底檢討，民進黨總是會少數幾個敗類，各政黨都有。不過，民進黨也有表現很好的縣市長，像前屏東縣長潘孟安、高雄市長陳其邁等等，他們表現都非常好。

王世堅強調，這件事情一定要追究到底，尤其是居然領了11億7千萬，只剩下3千萬尾款，當初是誰蓋這些章？一個一個都要揪出來，因為這群人等於是共犯結構，這些人一定要揪出來，這些人就是國賊。