出國看到這種景象真的會嚇一跳！一名現居台灣的日本人，分享自己9年前首次到高雄旅遊的第一印象，發現街上有很多「吐血」的打鬥痕跡，甚至還有人常從小房間裡拿出盒子交易，讓他以為當地毒品買賣特別頻繁，玩不到一天就嚇得躲回飯店，不過後來才知道，一切誤會都因「檳榔」而起。貼文一出，引來網友尷尬回應：「最近吐血的人又變多了」。

一名長年住在台灣的日本人在臉書粉專《日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん》發文表示，當年他首次來台灣旅遊時，從旅遊書看到：「高雄是水果跟人情味的南國」，讓他對於這趟旅程充滿期待，豈料下飛機後，竟遇上一連串的驚人誤會。

日本人的歐吉桑表示，當時他在地上看到很多「吐血」，以為是高雄人打架過後的痕跡，驚呼：「他們根本是街頭霸王」，因為就連當時日本治安最差的新宿歌舞伎街，都沒有那麼多血漬，讓他逛街時也提心吊膽，深怕一不注意就會被戰鬥民族攻擊。

除此之外，他還在街邊發現，常有車子突然停在小房間前面，裡面會有一名女子走出來，將「盒子」遞給司機，不同時間、地點都有人交易，讓他一度以為目睹了毒品買賣現場，直說：「在公共地方敢這樣子，讓我非常驚訝！」

他表示，看了這2個景象馬上讓他對高雄的印象改觀，儼然就是暴力跟毒品的城市，才下飛機玩沒多久，就趕緊跑回飯店「蓋著棉被哆嗦」。然而，這些誤會也很快被澄清，所謂「街上吐血」是有人吐檳榔汁；「小房子毒品交易」則是民眾到檳榔攤買檳榔。

貼文曝光後，引來網友回應，「最近吐血的人又變多了」、「台灣最噁心最討人厭的風景之一」、「以前有外國人說台灣人很厲害，邊吐血邊開車騎車，到目的地也不會死」、「很丟臉！唉」、「部分國民素質，不知道幾年後才能進化」、「看到這實在笑不出來」。

▍本圖文經作者授權，轉自FB粉專《日本人的歐吉桑 ・台湾在住の日本人のおじさん》