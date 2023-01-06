美麗島電子報董事長吳子嘉。 （資料照片）

民進黨代理主席陳其邁日前公開支持行政院長蘇貞昌留任，美麗島電子報董事長吳子嘉得到最新情報，陳其邁的表態是要給蘇貞昌最後的溫暖，到1月15日蘇貞昌還是會下台。

去年九合一大選民進黨慘敗，各界疾呼內閣改組，民進黨代理主席陳其邁日前公開支持行政院長蘇貞昌留任，蘇貞昌表示備感溫暖。

美麗島電子報董事長吳子嘉今（6）日在宅神直播披露，他得到最新情報，陳其邁的表態是要給蘇貞昌最後的溫暖，讓蘇不至於太難看，給完溫暖以後就仁至義盡，到1月15日蘇貞昌還是會下台。

吳子嘉分析，蘇貞昌太鴨霸，立委為了自己的選情，並不支持蘇貞昌續任閣揆，否則蘇貞昌只要留任，選舉就掛了。另外，民進黨中生代也沒有人願意去當蘇貞昌的部長，無法接班。

吳子嘉也預期，陳建仁會當閣揆，大家也都能接受，部長也可以自己作主，中生代接班，也配合賴清德當黨主席，民進黨進入賴清德時代。