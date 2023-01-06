關於英國哈利王子的初夜對象，能確定的是一名美麗的大齡女子，引起不少人將矛頭對準57歲豔星伊莉莎白·赫莉（Elizabeth Hurley），但她隨即跳出來否認。而即將上市的回憶錄《備胎》（Spare），也詳述自己獻初夜的俗氣細節，稱「她把我當成一匹年輕的種公馬對待」。

薩塞克斯公爵哈利的回憶錄《備胎》（Spare）預計10日於英國出版，不過西班牙版本卻已搶先曝光，《紐約郵報》也獲得部分內容，其中提到，當時他還在伊頓公學（Eton College）讀書，第一次性經驗是在酒吧外的草地，與一名年長又美麗的女性發生關係，更以「羞恥的插曲」來形容這段過往，直呼「她是真的非常喜歡騎馬…」

書裡直言不諱地描述親密過程，「我很快騎上她，之後被她打了屁股，然後優雅的送我離開…」稱這是人生中許多汙點之一，因為當時一定有人撞見。

哈利與現任妻子梅根於2016年相遇，此前，曾與堪稱最高調前女友黛維（Chelsy Davy）、已故主持人卡洛琳弗雷克（Caroline Flack）、挪威歌手卡蜜拉羅姆斯特蘭(Camila Romestrand)及知名歌手艾麗高登(Ellie Goulding)等女性傳過緋聞。

早前，外媒引述消息指出，哈利獻出第一次給「美魔女」，本尊就是現年57歲伊莉莎白赫莉，曾是英國演員和知名超模的她，得知消息後隨即出面澄清:「不是我！我沒罪！」