28歲日本正妹竹內星菜，擁有可愛外表和火辣身材，21吋的螞蟻腰搭配豐滿身材，加上平時熱愛Cosplay，讓她一舉一動都是焦點，不僅IG超過43萬人支持，更被粉絲譽為「最可愛漫畫家」，近日，竹內星菜PO出福利美照，可見她穿著一套女高中生制服，採用短版剪裁及薄紗設計，性感穿搭辣爆一票粉絲。

照片中，竹內星菜綁著俏皮雙馬尾，拿著手機對鏡子自拍，鏡子中，投射出制服的完整樣貌，從畫面中可以看到，胸前開V露出左右半球和豐滿事業線，同時白色薄紗透出裡面的Bra和細嫩肌膚，纖細腰身還隱約可見人魚線，短裙下沒被黑襪蓋住的長腿，也被拍得非常吸睛、火辣。

竹內星菜在貼文說，她為了在IG發布照片，一共買了5套Cosplay服裝，期盼粉絲能盡情享受。此番話一出，粉絲們在底下狂噴鼻血：「好辣啊！我無法停止愛妳」、「好性感又好可愛哦」、「我非常喜歡它，期待接下來的照片」、「腰跟肚子都很愛喔」、「這個胸圍太不可思議了」、「這個Cosplay是限制級的」、「滑到妳的IG讓我心情很好。」