國民黨立委賴士葆今(6日)在臉書發文指出，如果新竹市沒有政黨輪替，棒球場就不會開挖，社會就不會看到棒球場底下竟是廢棄物丟棄場，大家繼續被前市長林智堅五星級的美好治理包裝洗腦。其實見微知著，被遮蔽的磚塊、石頭、廢電線，這些都只是執政病入膏肓的冰山一角。

賴士葆說，如果不是林智堅因為選戰太猴急要秀政績，所以未驗收、未取得執照就開賽，導致球員受重傷，社會才會關注原來新竹棒球場的預算從3億追加到12億，增加變成4倍之多，最後被檢視有152項缺失，是道地的豆渣工程。

他說，如果當初林智堅的市府團隊不要阻擋發現問題的在野黨市議員，讓民代進場監督，至少可以亡羊補牢彌補缺失，可惜同溫層的人官官相護和包庇，最後就是大家看到棒球場底下的藏汙納垢。

賴士葆示警，導致官商勾結的弊案叢生，台南市88槍響警政署束手無策，正副議長選舉的賄選亂象，黑影幢幢。政黨輪替和監督制衡讓民主政治可以良性發展，就像今日的執政黨一樣，全面執政，監督制衡力道薄弱，於是執政逐步的走向沉淪敗壞而不自知。