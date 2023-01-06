高通膨與經濟疲軟削弱電子產品需求，三星電子的核心晶片與手機業務大受打擊，預期去年第四季獲利恐暴跌將近7成，創下八年來新低紀錄。

三星6日股價並未受到業績失色影響，收盤大漲1.4％，報59,000韓元。分析師表示，股價收高是因為投資人期望三星能因此減產，一如同業美光與海士力，此舉有益於整體產業。

根據三星初步財報顯示，第四季營業利益恐較一年前同期銳減69％，降至4.3兆韓元（約34億美元），寫下2014年第三季以來新低水準。上季營收估計年減8.6％至70兆韓元。

三星的初估業績遠遠遜於市場預期，根據FactSet調查，分析師平均預期營業利益為7.1兆韓元，和營收73.1兆韓元。三星預計在1月31日公布完整財報。

三星指出，上季營業利益萎縮是因為記憶體晶片業務訂單和價格跌幅超出預期，以及手機和家電銷售疲軟。全球可能步入衰退和宏觀經濟不確定性打擊公司核心業務。

科技業經歷疫情時期的高速成長後，在高通膨、高利率和其他經濟挑戰環伺下，消費者縮減電子產品支出，科技業由絢爛歸於平淡。

三星副董事長韓宗熙（Han Jong-hee）日前受訪時指出，科技市場將持續陷入低迷，期望下半年能夠復甦。

根據市場研究機構IDC數據，去年全球手機和電腦出貨量預估分別年減9％與12％，晶片銷售與科技產品同步。世界半導體貿易統計組織（WSTS）預測，今年全球半導體銷售估計下滑4.1％，至5,570億美元。

在所有晶片類別中，對供需變動更敏感的記憶體晶片價格跌幅最兇。三星為兩大記憶體晶片DRAM和NAND Flash的最大製造商，遭遇嚴峻的市場考驗。

高盛預測，上季三星DRAM和NAND Flash的價格跌幅雙雙逼近30％。高盛預估半導體部門上季營業利益為1.5兆韓元，年減幅高達83％，且自本季起半導體事業可能由盈轉虧。