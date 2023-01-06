美國房貸機構房地美（Freddie Mac）公布截至5日止一周30年期固定房貸利率均值連升兩周，從前周6.42％上升至6.48％，是一年前同期3.22％逾兩倍。但專家預期今年房貸利率走低而支撐房市。

聯準會（Fed）積極升息打擊通膨，讓房貸利率去年大部份時間往上走。當數據顯示通膨率可能已達頂峰而持續拉回後，房貸利率在11月和12月間連跌六周。儘管如此，潛在買家目前出手購買意願不大。

除了30年利率仍逾6％外，大部份屋主近兩年已取得低房貸利率，2020年中到2021年底之間30年利率大部份時間低於3％，賣方沒有因升息而增加財務壓和不願在行情走低時賣房，待售物件減少令買方選擇變少。

房地美首席經濟師哈特（Sam Khater）指房貸利走高讓本周申辦房貸案數量創四分之一個世紀新低，但預期通膨壓力下降會令今年房貸利率走低。

他說買家正等待房貸利率大幅拉回，加上勞動市場仍強勁，和大批千禧世代轉租為買等將推升房市買氣。而且房貸利率走低後，去年買房的人能轉貸取得更低房貸利率而支撐房市。

房產網站Realtor經濟師拉提尤（George Ratiu）說，雖然外界預期美國經濟衰退機率上升，但就業與所得等數據反映勞動市場仍然強勁而支撐房市。

他認為就算Fed決心打擊通膨，令人預期企業投資與民間消費下滑，但大部份人仍有工作和薪資持續上升而未嚴重打擊消費活動。只有企業對衰退預期做出過度反應而大幅裁員和減薪，才會令勞動市場逆轉而增加衰退可能。

抵押貸款銀行協會（MBA）估計30年利率在年底下降至約5.2％。其執行長布羅克斯密特（Bob Broeksmit）預期房貸利率走低和待售物件量增加，將是買家今年的兩大利多。