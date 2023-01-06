環保署表示，根據氣象資料顯示，5日觀測到中國北京到上海地區嚴重的空氣污染，PM2.5小時濃度已達300微克/立方公尺，後續將隨冷氣團南下逐漸影響臺灣地區。依據空氣品質預報顯示，主要影響時間將落在1月7至9日3天，包含空氣品質一向很好的宜蘭在內等北部地區，全臺各縣市都有機會受到影響，因此環保署已提前協調台電所屬麥寮等燃煤及燃油電廠從5日就開始進行降載減排，並結合各地方政府進行大型工廠等污染源降載減排及民眾宣導防護等應變措施，希望能減輕這波境外污染的影響程度。

環保署表示，從5日的預報資料已發現7日起會從北部開始受到境外污染移入影響，且污染物會漸漸往南移動並累積於中南部。到了8日由於大環境風場轉為偏東風，臺灣西半部位在背風面，將出現大氣穩定而擴散條件不佳的狀況，所以來自境外以及本地產生的污染物將一起累積且難以擴散。因此，台電公司已提前從5日就開始調度電廠降載減排，兩天下來，臺中，麥寮、興達及協和等燃煤、燃油電廠共已降載電量達1.2億度，換算硫氧化物減量10.2公噸，氮氧化物減量9公噸，懸浮微粒減量0.3公噸，約等於以燃煤機組提供新北市(160萬戶)7天所需電量造成的排放量。另外環保署也在今日邀集北中南各縣市環保局及台電公司辦理全台應變會議，說明空氣品質變化狀況，會中決議全國各縣市將同步於1月7日透過聯合稽查工廠、車輛排放及露天燃燒等措施與各地所列管大型污染源降載減排以降低空氣品質惡化的影響；同時會中也決議，8日以後雖然中北部縣市已脫離境外污染影響範圍，但仍將持續加強污染源管制，以減輕傳輸到下風處縣市，充分發揮好鄰居精神。

環保署強調這波境外污染，下風處中南部地區會有明顯污染累積，8日以後受高壓迴流影響，整個西半部擴散條件都可能不好。因此提醒民眾這幾天外出時要多注意自身的防護措施，特別是敏感族群要減少戶外活動，也建議可以下載「環境即時通」APP來查詢最新空氣品質變化資訊，即時掌握空氣品質變化狀況。