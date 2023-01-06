儘管近兩年全台觀光產業深受新冠疫情衝擊， 台南觀光卻逆風出擊，111年擊出亮麗的好成績，該年觀光遊憩景點旅遊人次逾1200萬人次，較前(110年)873萬人次，激增37％；南市府觀光旅遊局長郭貞慧表示，台南「住宿率」保持全國第一，「家數」及「成長率」皆為六都第一。

台南市府觀光旅遊局於今(6)日舉辦「111年度觀光成果發表記者會」，由觀旅局郭貞慧局長親自發表111年觀光豐碩成果；在住宿方面，

台南旅宿市場在疫情中逆勢成長，111年觀光遊憩景點遊客達1200萬人次，相較110年成長37％，更較疫情前108年成長達5％，遊客人次明顯反彈成長。

同時，於去(111)6月間，台南首宗BOT旅館-「福爾摩沙遊艇酒店」盛大開幕，另有「雅樂軒酒店」及「禧榕軒大飯店」等大型旅館加入營運，三家旅宿投資總額高達37億元，增加532間房，帶動台南旅宿市場蓬勃發展。

此外，在輔導民宿部分，以「推動老屋創生民宿．成就府城幸福經濟」榮獲公務界最高榮譽111年公務人員傑出貢獻獎團體獎。旅宿業考核評鑑連續3年特優、所管觀光遊樂業－尖山埤渡假村連續15年、頑皮世界連續12年榮獲特優獎肯定。111年首創台南市優質旅館及民宿評鑑，共36家旅館及120民宿業者獲得殊榮，打造台南優質住宿環境，創造多贏觀光效益。

郭貞慧指出，全年觀光活動方面亦深受好評，吸引逾163萬遊客人次；堪年首辦「米奇與好朋友CHILL遊台南」，活動期間萬人空巷，吸引逾108萬人次參觀。參與「2022 ITF 台北國際旅展」，「台南館」榮獲「最佳創意獎」。

同時，除活動外亦以創意方式推展台南觀光，如首創疫後遊台南「觀光復原者聯盟」，帶動3.5萬住宿人次，3308萬元觀光產值;推出「數位版台南好康券」、「暴走女外科在台南」追劇地圖及美食見面會、「魚頭君電子集章活動」、「台南散步導覽路線」等，提供精彩的城市體驗。成功爭取「2024台灣燈會再台南」，將透過燈會打亮台南，城市行銷再升級。

郭貞慧強調，看好解封後的國際旅客，更積極深耕海外旅遊市場。國境解封全台首發外交觀光交流團，10月14日赴日參加第八屆台日交流高峰會in高知宣傳台南觀光，唯一台灣代表致詞，推動日人來訪臺南。以「TRULY TAINAN」國際形象廣告，於日、韓、星、馬、泰、越、港等露出，觸及人次逾2億人。參加「釜山國際旅展」，「台南館」人氣爆棚，觀旅局獲頒「最佳展位內容獎」;舉辦疫後首場國際觀光會議「第九屆台越觀光合作會議in台南」，推動城市觀光。

同時為推廣對日觀光，特別邀請日本知名網紅KUBO Tabi夫婦、西裝男子、日本大胃王-鈴木、安琪拉佐藤等為台南觀光代言，更是在當日上線創造15萬日人觀看。受邀參與日本「大阪光之饗宴」燈會，台南是唯一來自海外的燈區，吸引150萬人次參與。