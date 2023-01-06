台積電總裁魏哲家先前公開表示，高雄廠只有28奈米部分會照進度營運，7奈米廠的興建則要暫時推後，另去年又先後公布在日本和美國的設廠計畫，讓外界不免懷疑高雄房市是否有受到衝擊。住商不動產企研室資深經理徐佳馨今（6）日就在節目《與錢同行》中指出，高雄房市交易近乎腰斬，年增減率達到-42.6%，她提到有部分原因是高雄房價漲太快，結果台灣房市整體不好，壓力就顯得更大。

徐佳馨表示，有科技業朋友跟他說，會卯起來買台南跟高雄，主要是因為曾經在新竹上過班，忽然想到新竹房子可以漲成天價，如果早10年或早20年買不就有更多利潤，是不是有地方可以再進行一個複製貼上，所以他們看到了台南，看到了高雄，一窩蜂的搶進。

徐佳馨接著指出，高雄房市急凍有兩個原因，一是因為2022下半年房屋市場氛圍真的不太好，二則是高雄最近一、二年真的漲太瘋了，很多個案市價漲了一倍以上，外地人去年看還是1000萬，今年就漲到1300萬、1500萬。她分析，高雄價格就是一路往上漲，對建商來說土地成本跟營建成本都增加了，但也是這個快速漲價的關係，造成購買動能的受限。

另對於房屋該怎麼買，徐佳馨認為可以考慮從預售屋轉到成屋，因為成屋有兩個好處，第一個是可以出租；第二個則是政府打房有可能會對預售屋下比較重的手，也因此現在整個房市，成屋的需求確實是也變大了一點。