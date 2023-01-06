隨著邊境解封及農曆春節10天連假即將來臨，不少民眾已迫不及待規劃出國旅遊行程，南區國稅局提醒，若有積欠稅款且已被限制出境者，行前一定別忘了先繳清欠稅，或提供相當擔保，才能解除出境限制，順利出遊。

南區國稅局表示，依稅捐稽徵法規定，個人欠繳已確定稅捐及罰鍰合計在新臺幣（下同）100萬元以上、營利事業在200萬元以上；或者在行政救濟程序終結前，個人欠繳150萬元以上、營利事業欠繳300萬元以上，經稅捐稽徵機關依法審酌符合限制出境條件者，可以報請財政部函請內政部移民署限制欠稅人，或欠稅營利事業負責人出境。

國稅局特別提醒，納稅義務人經限制出境後，須繳清全部欠稅及罰鍰，或提供全額擔保後，才可以解除出境限制，若僅繳納部分稅捐或向行政執行分署辦理分期繳納，在稅捐未全部繳清前，還是不能解除限制出境。

所以，民眾如果有欠稅，一定要注意先繳清或辦妥足額擔保手續，再準備出遊事宜，以免因無法出境致行程受阻，破壞出國渡假的好興致