男子抱怨樓上鄰居小妹妹在晚上10點後，還在學著吹奏樂器，吵雜的聲響讓他無法入睡。（翻攝自爆怨公社）

不少家長會讓孩子們去學音樂等才藝，然而，有男子在網上抱怨，他表示住在樓上的妹妹每天都在學彈鋼琴和吹大喇叭，但是，學了很久都學不好，而且，晚上10點後在他要睡覺的時間，還在吹喇叭，不對被魔音穿腦的他感到非常困擾。

一名男子在臉書社團「爆怨公社」發文，他抱怨樓上的鄰居，有1名小妹妹每天都在彈鋼琴和吹大喇叭，但是，學了很久都吹不好也彈不好，他還指出，這位小妹妹偏偏都選在晚上他要睡覺的時候吹喇叭，讓他感到非常無奈。

從原PO上傳的1段22秒影片可見，右上角影片紀錄的時間是晚上10點03分，拍攝地點位於台中市西屯區上安路上1處社區大樓，影片中可聽見在吹奏「卡農」。

貼文一出，網友紛紛留言表示「只好請出樂器之王，嗩吶跟他拚了」、「SOD開場樂跟他拼場啊，這還要我教？」、「直接報警，記得狂報，報那個一次沒有用」、「超過10點應該可以找她聊聊，聽你錄音裡好像車聲也很大，你戴耳機好了。」、「跟我家樓上一樣，彈了四五年也沒長進每天都被魔音傳腦逼瘋，而且還不固定時間吵，假日更可怕，只要在家想彈就彈一天來個好幾回，跟他們反應嗆我早八晚十不犯法，真的傻眼了」。