前新竹市長林智堅。（資料照片）

新竹市長高虹安指控新竹市立棒球場機開挖淺層土壤就有廢棄磚頭、石頭和電線，前市長林智堅辯稱，在尚未驗收前發現有任何工程瑕疵，應要求施工廠商盡速改善。對此，藥師林士峰質疑，去年為什麼要讓球員在工地打球，還整季報銷？也不想想新竹球場又貴又爛是誰的政績？

新竹市長高虹安5日在市府舉行記者會，痛批新竹市立棒球場問題多達152項，隨機開挖淺層土壤就有廢棄磚頭、石頭和電線，新竹市府今（6）日將證據交由新竹地檢署，也會送監察院、政風調查。

新竹市前市長林智堅則發出4點聲明，強調如有任何貪贓枉法毋枉毋縱，若無應儘速還給市府同仁清白；且在尚未驗收前發現有任何工程瑕疵，應該要回到契約精神、內容，向施工廠商要求並盡速改善；並嗆高應誠實面對她個人涉貪的司法案件，勿把新竹棒球場變成轉移焦點的政治工具。

對此，藥師林士峰質疑，去年為什麼要讓球員在工地打球，還整季報銷？也不想想新竹球場又貴又爛是誰的政績？這麼怕人談，當初就好好做！