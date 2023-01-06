英國已故女王伊麗莎白二世去年9月8日臨終前，哈利王子未能及時趕赴伊麗莎白二世當時所住的蘇格蘭巴爾莫勒爾堡，而錯過見最後一面的機會。哈利在他即將出版的回憶錄《備胎》（Spare，暫譯）中，詳述了當晚情景。

《備胎》預計10日出版，但已有西班牙書商搶先開賣。根據媒體取得的西語版內容，哈利描述他在8日前往巴爾莫勒爾堡的途中，從英國廣播公司（BBC）的網站得知祖母過世的消息。

哈利回憶，當他終於抵達巴爾莫勒爾堡時，姑姑安妮公主來迎接他，並領他去樓上伊麗莎白二世的房間。「我不太確定地走近，然後看到了她。我一動也不動地看著她好一會。」哈利敘述：「我對她低聲說道，我希望她快樂，我希望她現在和祖父在一塊了。」伊麗莎白二世的夫婿菲立普親王在2021年4月9日辭世。

哈利在書中說：「我告訴她，我很敬佩她堅持履行職責直到最後，白金禧，還有接見新首相。」英國在去年6月慶祝伊麗莎白二世登基70周年，舉國同歡之餘，似乎也人人有譜，知道那可能就是女王公開參加的最後一場大型活動。另外，時任首相特拉斯已在去年10月20日下台，就任僅短短6周，她是伊麗莎白二世任命的最後一位首相。

外媒此前報導，哈利之所以未能見到祖母最後一面，是因為他希望妻子梅根也能同行，卻被父親查爾斯三世國王以「不合適」拒絕，父子發生爭執，哈利因此錯過與哥哥威廉王子和叔叔安德魯王子同乘的專機。