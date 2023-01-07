人氣主播Jazz爵士鼓姬才藝與顏值兼具。（17直播提供）

人氣主播林俞汝annie很期待開箱鋼鐵人主場及現場看PLG籃球賽。（17直播提供）

王律翔（高雄17直播鋼鐵人提供）

王柏智（高雄17直播鋼鐵人提供）

台籃PLG聯盟2022-23賽季例行賽持續開打中，17直播《17瘋開箱》主持人DJ圓圓將率4位人氣美女直播主，前進高雄鋼鐵人主場鳳山體育館突襲開箱，帶大家直闖球員休息室，打開球員們的櫃子、包包進行一番大搜密，王柏智、王律翔兩位球員將挑戰加入節目和觀眾互動，高雄鋼鐵人總經理Kenny哥也將在直播節目上給問秘辛八卦大方聊。

「鋼鐵坦克」王柏智和「旅美小將」王律翔兩位球員將挑戰參加《17瘋開箱》部分環節，對第一次上直播節目都坦言有些緊張，提到今年農曆新年假期的計畫，兩人不約而同都決定要「多陪家人」，王律翔說自己之前都在美國過年無法陪家人，回台後又一直在外地打球，今年過年最重要的就是陪家人，也想彌補體驗一些過年活動，像是打打撲克牌、逛街、唱歌。王律翔透露今年給自己的目標是盡可能的成長，提升自己的能力成為一名更好的球員，還期許自己拚看看PLG最佳第六人。

DJ圓圓因主持《雄親福利社》節目對高雄鋼鐵人主場已相當熟悉，這次透過《17瘋開箱》帶領4位人氣直播主「你的小草兒」、「葶妮Tina」、「Jazz爵士鼓姬」、「林俞汝annie」深入突擊鋼鐵人主場，帶大家直闖球員休息室，一探球員櫃子和隨身包包。圓圓表示很期待難得能看看球員們的包包，感覺球員包包應該就球鞋、束帶、練習衣醬子，笑說很好奇會不會幫大家找到其他有趣的東西。

四位直播主中，葶妮和林俞汝都是《17瘋開箱》的熟面孔，林俞汝衝這次節目做足準備功課，關注PLG聯盟球賽半年來，去過幾個主場看球賽，很想趁此機會近距離認識一下高雄17直播鋼鐵人，林俞汝對久違的高雄行也相當期待，她拍《新兵日記》時曾在高雄住過幾個月，很想曬曬南部溫暖的太陽和去旗津搭船吃海鮮。

這次來了兩位首次參加《17瘋開箱》瘋開箱的菜鳥直播主，衝上第一名的人氣直播主「你的小草兒」如願重遊高雄，她之前曾在高雄住過三年加上本身愛看籃球賽，興奮感謝直播觀眾送她上這次《17瘋開箱》，讓她能上節目又第一次在高雄看PLG籃球賽，還能有擔任1月8日球賽開賽揮旗手的珍貴體驗。另一位首次參加《17瘋開箱》的人氣直播主「Jazz爵士鼓姬」，難得隨節目南下高雄，擔心天氣很熱行李服裝已準備好洋蔥式穿法，高雄觀光鎖定必訪美麗島站著名的光之穹頂彩繪玻璃，有時間還想衝義大去瘋狂尖叫一下。