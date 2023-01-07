新竹市長高虹安日前爆料，新竹球場挖到電線、磚頭等廢棄物，相關證物已送交新竹地檢署。前民進黨立委沈富雄表示，民進黨的麻煩在於新竹、桃園公共工程問題以及台南黑金問題，一旦這三個交相結合糾纏在一起，副總統賴清德要怎麼選2024？

針對「口譯哥」趙怡翔提及新竹棒球場恐會變成大巨蛋，沈富雄6日在政論節目《少康戰情室》中表示，把新竹棒球場變成大巨蛋，這怎麼比呢？高虹安如果有問題，卸任了或是抓去關了，都沒關係。繼任者處理一個新竹市小的棒球場有那麼難嗎？

沈富雄指出，他真的是替賴清德非常擔心，因為台北市立委補選選完以後，距離總統選舉就只剩1年。現在民進黨的麻煩就在3個地方︰其中桃園、新竹，都是公共工程的問題。桃園市的還沒有揭發，但是桃園市長張善政已經指定前內政部長李鴻源，擔任公共工程檢討委員會的主任委員，所以只要再掀一件出來，然後跟新竹市這樣互相糾纏，這要拖多久？1年後的總統選舉，禁得起這樣嗎？還有第三個地方就是台南市的黑金。

沈富雄點出，一個南部的重大黑金問題，還沒有辦法解決。又出現北部的新竹、桃園公共工程問題，這三個交相結合糾纏在一起，如果是賴清德，要怎麼選？