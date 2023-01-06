金雨（4503）第二次私募普通股1萬2,450張，每股價格28.67元，6日收足股款，合計逾3.56億元，增資基準日為1月6日，依公告新增關係人應募人名單。其中，鍾煥祥推測為樺漢旗下子公司昆山力盟負責人，此次私募持股比重9.1％；Ace progress推測應為乙盛-KY法人代表蔡嘉祥的投資公司，私募持股比重1.05％。

另宏全董事長戴宏全，以個人身分，認購金雨私募股，持股1.66％，將參與金雨的經營。

金雨透過此次私募，將公司股本，由目前逾4.78億元，再增至約6.03億元。金雨董事長卓政懋表示，公司目前為上櫃公司，增資後，股本達到股票上市門檻，公司不排除三年後，申請轉上市。

金雨這次私募增列應募人案，鍾煥祥推測為樺漢旗下子公司昆山力盟負責人；Ace progress推測應為乙盛-KY法人代表蔡嘉祥的投資公司，讓幕後的樺漢與鴻家軍企業加入後，預期未來金雨與鴻家軍合作，將更密切。

昆山力盟主要生產雲端高階伺服器機箱、客製化高端機櫃等產品，未來高階伺服器機箱，據悉，擬委由金雨生產，目前相關產品已完成打樣，最快今年第二季投產。

此外，知名公司HighAim Technology，擁有完整生產設備及國內外大廠客戶，金雨剛公布擬以不高於每股256.93元，購買HighAim Technology公司94.85萬股，交易總金額不高於逾2.43億元，累計可取得HighAim18.97％股權，此次交易案，待公司2023年度股東會決議通過後進行。

至於HighAim Technology的股東，與公司關係，是實質關係人，待洽定交易相對人後，另行公告。而上述有價證券標的公司每股淨值117.53元。

金雨表示，公司可運用HighAim Technology製造資源，拓展大陸及歐美市場，並引進樺漢集團的助益，提升台灣及越南產能，預計可得到樺漢集團資源挹注，朝向5G+AI、雲端伺服器、遊戲機、智慧零售，及智慧充換電站設備運用發展，進而拓展公司經營規模。卓政懋指出，今年透過私募陸續引進新的合作對象，包括他熟識友人與業務合作的企業，達到「強強結合」效果，公司未來擬朝智慧製造、智慧零售及智慧建築等三大方向，並開發大陸及越南市場，全力朝多角化發展推動轉型。