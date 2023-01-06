隨著農曆春節即將到來，台灣咖啡大王-后政企業在嘉義縣水上鄉打造占地廣達6,000多坪、全台最大的「品皇咖啡觀光工廠」嘉義大崙廠，今（6）日盛大開幕，首日即吸引大批民眾湧入採購年貨！預期春節10天長假，將吸引來自全台各地的遊客上門朝聖，每年吸客數估計可達千萬人次！

出身於嘉義縣義竹鄉的后政企業董事長洪明寶，將咖啡生產基地都擺在嘉義故鄉。他表示，嘉義大崙廠年產能是嘉義太保廠的五倍以上，總投資金額（含購地成本）超過10億元。后政嘉義大崙廠，也是台灣咖啡產業近幾年少見的大手筆投資案。

后政企業是國內最具規模的咖啡生豆進口商，旗下自有品牌「品皇咖啡」，主攻即溶咖啡系列、專業烘焙咖啡豆、各式咖啡器材、開店技術加盟，目前全台擁有200家專賣店，2023年預計展店至230家，拓店重心擺在北部與南部。「品皇咖啡」目前也是咖啡原物料與器具批發市占率最大的通路商。

后政企業總經理洪仁政表示，看好咖啡產業持續蓬勃發展，后政嘉義大崙廠不惜砸重金進口IMF自動化咖啡豆烘焙設備，一次可以烘焙120公斤咖啡生豆，還增設八座生豆儲豆槽，以及各種先進設備。

品皇咖啡創辦人洪明寶早年從事水果批發，因緣際會開始接觸到咖啡後，從水果山跨到咖啡山，40年來建立「品皇咖啡」王國。品皇咖啡為了讓民眾能更了解咖啡的來龍去脈，在嘉義縣水上鄉大崙村設立「品皇咖啡觀光工廠」，希望參訪者能透過休閒觀光的輕鬆行程，進一步了解咖啡黑金的奧秘。

農曆春節假期到「品皇咖啡觀光工廠」交通相當方便，就在嘉義水上交流道、鹿草交流道附近，距離嘉義高鐵站也不遠，入內參觀完全免費，還可免費品嘗咖啡與奶茶；進入品皇咖啡觀光工廠，民眾可以了解咖啡豆如何從生豆變成咖啡的過程，還可參加DIY課程、體驗活動等，最後還有各式伴手禮可以選購，可望成為嘉義縣旅遊新亮點！