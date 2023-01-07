卡神楊蕙如。（本報資料照片）

對於新竹市長高虹安痛批新竹市立棒球場隨機開挖淺層土壤就有廢棄磚頭、石頭和電線一事，前市長林智堅聲明，在尚未驗收前發現有任何工程瑕疵，應該要回到契約精神、內容，向施工廠商要求並盡速改善。不過，林智堅的回應讓「卡神」楊蕙如暴怒，砲轟「新竹棒球場現在這種爛樣不是弊案，什麼才是弊案？」「民進黨如果還不能徹查切割此人，2024真的不用選了！」

新竹市長高虹安5日在市府舉行記者會，痛批新竹市立棒球場問題多達152項，隨機開挖淺層土壤就有廢棄磚頭、石頭和電線，新竹市府6日將證據交由新竹地檢署，也會送監察院、政風調查。

對此，前市長林智堅聲明，1、呼籲檢調盡速啟動調查，如有任何貪贓枉法，毋枉毋縱，若無，應盡速還給市府同仁清白。

2、高虹安獲得市民支持，既擔任市長，就必須「解決問題」，應清楚向球迷和市民朋友允諾棒球場何時重啟，讓球賽回到新竹市立棒球場，才能回應市民期待。

3、如果高市長在尚未驗收前發現有任何工程瑕疵，應該要回到契約精神、內容，向施工廠商要求並盡速改善，才是負責任的表現。

4、最後，呼籲高市長誠實面對她個人涉貪的司法案件，勿把新竹棒球場變成轉移焦點的政治工具。

不過，《newtalk》報導，卡神楊蕙如痛批，「讓林哲瑄在沒有驗收的廢土掩埋場上比賽，導致受傷，好意思說因為還沒有驗收就沒問題？」

楊蕙如也砲轟，「新竹棒球場現在這種爛樣不是弊案，什麼才是弊案？」「民進黨如果還不能徹查切割此人，2024真的不用選了！」