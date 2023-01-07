由1111人力銀行與TUN大學網，共同合作「2023企業最愛大學問卷調查」，6日公布調查結果，東海大學大幅進步7個名次，為中南部私校第一。值得一提的是，名次急升的東海大學，因長期推動博雅教育，強化自主學習，並透過體驗教育與動手做的多元學習方式，培育文理兼備的學生，頗獲企業界認同。

這項調查，是由1111人力銀行與TUN大學網合作「2023企業最愛大學問卷調查」。其中，在「私立大學排行」項目中，東海大學成績卓越，躍居全國第三名，名次更為中南部私校第一。

東海大學指出，受到少子化影響，不少學校面臨招生困難，許多大專院校力求轉型，積極發展特色教學接軌職場。根據調查指出，企業五大用人指標，包括解決問題的能力、溝通協調的能力、團隊合作的能力、專業知識的能力及快速學習的能力，這些都與東海大學重視學生學習與就業發展的指標有關。

東海大學校長張國恩表示，以永續為發展目標的東海大學，2022年以「東海大學未來大學」為軸心，落實以學生為主的目標學習導向、推動行政革新、課程翻轉的開放式大學等政策，並提出博雅教育4.0計畫，落實教育翻轉未來，以強化自主學習探索博雅教育的本心，提供學習鷹架，榮譽鼓勵，良師益友共同學習相互扶持；同時強調永續，培育眾多具備豐厚文理兼備的學生，大幅提升產業界對東海畢業生的好感度。

張國恩指出，東海大學相當重視學生就業，於2022考選部公布大學畢業生，畢業三年內報考110年高普考行政類科錄取前十大的學校，東海大學名列全台前十、私校第三，與台大、政大、師大等頂尖大學齊名上榜。除在行政類科錄取表現亮眼，另在高普考總錄取人數，亦為全台私校第三。

此外，環顧東海大學四周圍擁有中部科學園區、中部精密科學園區、台中工業園區，學校擁有與產業連結的絕佳條件與優勢，目前已推出AI智慧製造、韌性設計、淨零碳排等亮點課程，更與Google、中華電信等知名企業合作，開設雲端學習課程和跨域微學程；EMBA則推出大師雲集的Buffet式課程，並將與新加坡國立大學EMBA推動跨國合作計畫。

張國恩再次強調，東海以深厚的博雅底蘊，培育學生「人文思考為底蘊」、「科技創新為方法」、「環境永續為目的」的未來公民素養與知能，學校鼓勵學生多元嘗試，並培養跨域專長；另以學院為基礎推動職涯輔導，開設職輔相關課程和跨域實習，協助學生在大學四年學習歷程的各階段中，完成自我定向，並及早完備職涯和接軌業界所需的戰力。