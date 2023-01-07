照顧小孩真的不能大意。中國大陸湖南一名家長控訴鞭炮商把「甩炮做成跟糖果一樣」，害自家小孩誤食並被炸傷，還上傳影片要廠商出來面對。沒想到，網友們既不同情，還幾乎一面倒批評家長：「你這家長是怎麼當的？」

據《新浪新聞》報導，該名益陽市家長控訴坊間販賣「甩炮糖」，讓孩子誤以為外觀近似糖果的甩炮是甜點，結果「放進嘴裡咬，碰的一聲哭了，到現在哭了一個半小時還在哭」，質疑廠商：「為什麼要把甩炮外觀坐得像糖果呢？」

然而，網友們對家長說法並不買帳，「家長是幹什麼的」、「為什麼讓孩子拿走甩炮」、「就你家孩子吃糖果不剝包裝」、「30年前就有的東西，你沒見過」、「你為什麼要生孩子」？不過，也有人緩頰，不是每個人小時候都玩過甩炮，影片裡的造型確實也有點像糖果。

其實，英國2020年也發生過類似事件，一名48歲媽媽從連鎖超市的「糖果區」，買了一盒外觀很像「跳跳糖」的商品回家，未料她一咬，牙齒與牙齦立刻被炸碎、破出大洞，口腔也被燒傷。超市清查後發現，員工誤把甩炮放到糖果區，才造成這起意外。

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