極端氣候愈來愈嚴峻，疫病對雞隻的衝擊也愈來愈大，今年蛋價再創歷史新高，缺蛋又再度面臨挑戰，如何讓供蛋穩定，根本原因還是要回到養雞場如何升級。

近期居高不下的蛋價，讓消費者相當有感！

從2021年12月開始，雞蛋價格不斷往上飆升，到了2022年5月一斤產地價更突破40元，且至今都未低於此價格；對照2019年2月，36.2元的上一波蛋價高點，蛋價幾乎可說是「回不去」了。

蛋價漲，除了飼料漲，也和產量下降有關。翻開中央畜產會的統計資料，雞蛋產量從2021年12月開始，接連12個月比前一年同期低。

「今年（指2022年）缺蛋情形的確比往年嚴重！」畜牧處副處長江文全直言，從每月的日均產蛋量來看，都比去年同期還低，但同時台灣人平均每年雞蛋消費量卻持續攀高，2021年達到356.25顆，需求變更多，供給卻降低，供需不平衡下價格因此推升。

江文全進一步分析，缺蛋成因有複合型因素，包含飼料價格影響雞農養雞量，加上氣候因素影響，太冷太熱都會造成產蛋率下降，還有疫病、禽流感等造成雞隻死亡，這些都會影響整體供蛋量。

這次缺蛋狀況，更加凸顯產業轉型的必要性。多數蛋雞農僅考量蛋價和飼料成本價格單一因素，只要每斤蛋價比飼料等成本高，有利可圖，就繼續養雞，但是較少考慮如何讓產量穩定。

困境一》傳統雞場環境不佳

產蛋率降低，供蛋不穩定

高蛋價背後，其實反映出產業發展的兩大困境。

困境一，是台灣傳統養雞場逾9成，造成供蛋不穩定。江文全解釋，影響蛋雞生產效率三個關鍵因素，在於遺傳、環境和疾病。其中，遺傳是指雞隻本身的條件，但是後兩者則可以透過養雞場的轉型來提升，藉此維持供蛋穩定。

中興大學名譽教授許振忠觀察，高蛋價的背後，看到的是雞蛋的供需因素，因為供不應求，蛋價才會高，如何提升供蛋量和供蛋穩定，最主要就是養雞場環境的提升。

根據最新出爐的2021年台灣家禽統計手冊，全台灣1613個蛋雞場中，現代化的水簾式、高床式分別僅有75場和59場，剩餘的都是傳統雞舍，占比91.7％。

許振忠指出，極端氣候影響下，冬天更冷，夏天更熱，台灣蛋雞場大部分還是傳統開放式，加上集中在中南部，尤其彰化、雲林、嘉義、台南和屏東，夏天雞隻往往熱到受不了，冬天一有寒流來也會影響產蛋率，但只要讓養雞場轉型現代化，就能有效穩定控制溫度對產蛋量的影響。

溫度變化，確實會影響產蛋率。農委會統計，2022年3月，嘉義出現最高溫32.1度，最低溫僅9度，劇烈溫差造成整體產蛋率降到6成4，到了6月後溫差變化沒有這麼大後，產蛋率才逐漸提升。許振忠說，無論冬天還是夏天，傳統開放式雞舍讓蛋雞暴露在這樣的溫差中，對雞隻健康是不好的，也因此影響產蛋率。

東海大學畜產與生物科技學系教授陳盈豪二○年的研究更顯示，在平均周產蛋率中，現代化的水簾式密閉及非開放式蛋雞舍「統進統出」的飼養模式，顯著地較傳統蛋雞舍分批飼養，可提升30.56％的產蛋率。

傳統雞舍朝現代化轉型，除了能讓產蛋率更穩定外，還有降低禽流感風險等好處。台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏不諱言，台灣傳統蛋雞場的環境，很容易成為疫病傳播的大溫床，格子籠層層堆疊飼養，下方雞糞也不斷堆疊，環境髒亂，一旦病毒入侵，隨即整場傳播開來。

防檢局統計就顯示，2022年確診禽流感的40個禽場中，白肉雞僅一場、蛋雞則共有7場。蛋雞場中，更有6家採傳統的開放式養殖。