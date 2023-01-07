隨著能源價格回落、供應鏈問題改善，全球通膨觸頂已可確定，今年各國央行升息循環進入下半場，金融資產價格的評價修正也將近尾聲。與之交替的是全球經濟衰退升溫所帶來的企業獲利修正，全球股市難以避免迎來再次的利空測試，股價技術面打第二隻腳將是必經之路。在此之前，短線不宜見獵心喜、過度樂觀的拚命拉高持股，多保留銀彈仍會是面對未來一個月眾多不確定性較安全的策略。

今年股市止跌上漲仍有挑戰

IMF總裁格奧爾基耶娃在今年首日表示，今年全世界將面臨比去年艱苦的一年，全球三分之一經濟體將陷入衰退，美國、歐盟及中國均將同步趨緩。其中，歐盟半數國家會陷入衰退，中國未來數個月疫情將如「叢林大火」般爆發，情況將變得艱難，對中國、鄰近地區及全球經濟成長的影響都是負面。

經濟衰退前景發展下，企業財測下修成為必然的結果，獲利修正將成為今年全球股市的交易主軸，本月下旬開始的美股超級財報周將掀起序幕，多數已跌破所有均線的美股指數，恐面臨破底挑戰。

根據歷史經驗，空頭市場很少超過一年，美股標普五百指數過去只發生過四次連續兩年下跌，加上市場對聯準會年底的降息預期，普遍認為今年標普五百指數止跌上漲機率較高，逢低布局的意願相對高。

因此，就如美國銀行資料統計，去年美股下跌20％的背景下，股票型ETF仍有5100億美元的淨流入。但如果通膨沒有如市場預期的持續下降，聯準會年底降息無望，或是美股獲利修正大於預期，都有可能讓去年5100億美元的買超資金，成為今年的潛在賣壓。

台積電獲利衰退恐逾10％ 台股獲利存有修正空間

在美股財報周前，台股權王台積電(2330)率先在一月十二日將召開法說，其對自身營運及半導體產業展望將為市場用來預判產業景氣方向的重要指標。目前市場多預期台積電第一季營收將季減15％，下半年營運將回溫，但已有部分法人認為全年營收及獲利將雙雙衰退，預估今年EPS將由去年的37〜38元降至32〜33元，年減幅超過一成高過市場共識。一旦推論成真，可能會為整個產業獲利帶來再次修正，連帶台股獲利也會跟著修正，也讓半導體產業及台股評價存有下修風險。因此，台積電法說前，等待疑慮釐清的內外資法人不太可能過於躁進，法說後也須提防獲利修正大於預期的失望性賣壓。

由於近兩個月台灣外銷訂單持續月減及年減，台股上市櫃公司2022年12月營收不容易交出好成績，在1月10日全數公布完成之前，買盤資金可能會偏向觀望。隨著時間接近1月17日的台股封關日，丙種回收資金賣壓進入高峰期，加上今年春節封關長達十二天，規避不確定風險的賣壓也會逐步出籠。在買盤觀望、賣壓出籠的情況下，原先由內資主導作夢行情的強勢中小型股，在台股封關前將有向下與加權指數及台積電位階收斂的補跌風險。

本文作者：高適

(本文摘自《理財周刊1167期》)