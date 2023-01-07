買房跟著政府建設走，是市場皆知的房市投資不變法則，觀察被封為台北曼哈頓的信義計畫區，因台北市政府的完工進駐徹底翻轉身價，緊接著新板特區、新莊副都心亦複製相同成功模式，然而隨著這些市政特區發展逐漸飽和，房價也來到相對高點，誰是下一位接班人就成為最炙手可熱的話題，而興建中的三重新市政特區即被市場專家一致點名，也成為接下來的房市焦點。

追尋北台灣市政特區發展軌跡，從信義計畫區的崛起即可窺見政府官方單位進駐與房價正相關效應，信義計畫區房價位處台灣市場天花板，每坪200萬元成為基本盤；擁新北市政府行政中心的新板特區穩居新北市最高價地段，每坪挑戰百萬元大關；隨後行政院合署辦公大樓更帶動新莊副都心房價起飛，單價行情來到65~76萬元，這些政府機關帶來的翻轉效應也讓市場確信，買房跟著政府建設走準沒錯。

而被市場專家一致點名的三重新市政特區，挾新北市第二行政中心動工利多，預計在2026年年底完工，基地約2925坪，興建地上26樓、地下4樓，未來將提供3萬2000坪第二行政中心辦公空間、容納3000名市政員工並興闢市民廣場，規劃包括警察局、衛生局、勞工局、文化局、交通局、消防局、資訊中心等局處進駐，以及城市願景館、市政會議廳，未來將串聯新板特區的第一行政大樓、新莊副都心的中央合署辦公大樓，建構新北市3大發展軸心，全面翻轉新北市樣貌。