特別的是，在侯友宜市長與市民的殷殷期盼下，新北市第二行政中心邀請亞洲建築大師丹下憲孝操刀，將成為最新、最好、最科技的智慧建築，他在建築外觀設計採用簡約垂直線條造型，提高從遠處眺望的辨識度，外牆玻璃帷幕則能反射出公園的綠化與天空，使其與周圍的景致融為一體，企圖成為新北市新地標。

為了提高新北市第二行政中心底層裙樓公共性，丹下憲孝將一樓入口設計寬90公尺，讓騎樓與市民廣場相連，3樓則設計空橋串連市民公園，拉近與周邊市民的距離，全棟大樓立面以整體簡潔垂直的線條，日式簡約風改寫新北市的天際線。