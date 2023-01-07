2022年歷經俄烏戰爭、通貨膨脹和揮之不去的新冠疫情之後，日經新聞報導，今（2023）年亞洲企業聚焦改變海內外市場，並列舉值得關注的10大亞洲企業，包括大陸比亞迪、小紅書，日本羅姆半導體、日本電產，台灣只有聯電上榜，其受矚目的原因是，過去2年，在半導體供應短缺中，獲利竟創下新高。

1】聯華電子：從半導體供應鏈混亂中獲利

聯電躋身全球第三大晶圓代工廠，規模雖不如台積電，在地緣政治緊張之際，持續擴大海外產能。

在美中科技戰之前，聯電與大陸中芯是競爭對手，兩家公司都專注於成熟製程晶片製造技術，如今，美國對大陸半導體實施出口禁令，一些晶片設計業者擴大對聯電下單，減少對陸製晶片的依賴。過去2年，在全球晶片荒中，聯電營收創下歷史新高。

聯電斥資1500億在新加坡擴建新產能，不少客戶有意願對其星洲廠下單。此外，聯電也與日本電裝株式會社（DENSO）打造一條12吋IGBT晶圓廠，以滿足日本車用晶片不斷成長的需求。

2】比亞迪：電動車營運駛進快車道上

邁入2023年，大陸電動車巨頭比亞迪在大陸的電動車銷量超車特斯拉，創下一個重要里程碑。

創辦人王傳福將比亞迪的成長歸功於供應鏈到位，如電池組和晶片等，以及政府推動電動汽車發展的有利政策。

比亞迪砸4.91 億美元在泰國設電動車工廠，預估2024年啟用，著眼於較低度開發市場。

3】印尼Indika能源：煤炭不再是目標

Indika與其他印尼煤礦企業一樣，受惠於烏克蘭戰爭，去（2022）年獲利創下破天荒紀錄。該公司計畫從煤炭事業轉向多元化經營，盼2025年，一半營收能來自非煤炭業務，高於去年6月營收的14%。

4】中國商用飛機公司（中國商飛，COMAC）：大陸飛機造製圓夢

中國商飛打破美國波音和歐洲空巴壟斷中型商用飛機市場的使命。去年3月，東航與中國商飛簽署購機合約，12月9日首架國產「大飛機」、窄體C919客機，正式交付東航，展開對波音737、空客A320的挑戰。

據官媒新華社報導，大陸領導人習近平強調，C919承載著國家意志，民族的夢想和人民的希望。

儘管C919採用大陸技術，但引擎等核心零組件仍來自美國和歐洲。大陸七家國營飛機租賃公司近期採購300架C919新訂單，可能給國內航空業者使用。

5】羅姆半導體：重振日本晶片產業

羅姆半導體（Rohm）受惠於車用晶片貢獻，去年營收改寫21年來最佳成績，預期今年將進一步成長。這家成立於1958年半導體企業再度成為市場焦點，也反映出日本盼躋身半導體強國的努力。

6】VNG：越南獨角獸朝IPO邁進

越南第一家獨角獸「VNG」成立於2014年，是從事互聯網與科技行業的公司，估值達10億美元，今年可望IPO掛牌上市。

VNG是由線遊戲發行商和開發商起家，目前業務已擴展到其他亞洲市場，旗下產品橫跨網路遊戲、行動支付、個人理財和雲端服務等，VNG也被稱為「越南小騰訊」。

VNG 用戶遍布130 多個國家、地區，今年目標是全球用戶能達到3.2億人。

7】Aqumon：透過演算法提供投資建議

總部位於香港的初創公司Aqumon，得到阿里巴巴集團的支持，是新型態「機器人顧問」之一，透過演算法給客戶提供投資建議。

Aqumon 已與港澳大灣區50 多家金融公司合作，客戶包括全球資產規模最大的中國工商銀行。預估今年營收將比去年成長3倍。

8】印度血清研究所：找尋下個疫苗商機

印度血清研究所 （SII） 是全球最大的疫苗製造商，在新冠疫情期間因代工AZ疫苗而一戰成名。

SII執行長Adar Poonawalla表示，目前正在興建一座工廠，為下一個階段成長做準備，期待疫苗年產能翻倍達到40億劑。隨著新冠疫苗需求下滑，SII加速開發新的登革熱和子宮頸癌疫苗，以維持成長動能。

9】小紅書：社交媒體平台搶攻直播銷售

小紅書對於成立於 2013 年，被一些人形容為中國版 Instagram，用戶可在照片和視頻中分享有關飲食、運動、護膚及時尚等資訊，每月活躍用戶已達2億人，其中70% 是1990 年後出生的女性。小紅書已經成為品牌進行網絡營銷的重要場所。

小紅書積極搶攻直播銷售商機，讓收入來源更多元化。該公司 2021 年約 90% 的收入來自廣告。

10】日本電產：為下個50年做準備

日本專業馬達廠日本電產（Nidec）今年成立50周年，不管是工廠或公司高層都相當忙碌。

該公司陸續進行了一系列併購、取得股權，包括日本製造商OKK、義大利PAMA 和三菱重工的機械工具部門，藉此擴大工具機業務，作為未來成長動力。

日本電產創辦人永守重信去年4月接手執行長後，該公司努力擬定一套長久管理接班計畫。