一名人妻指控丈夫婚後頻頻外遇，不僅和小三互傳「猜拳決定下次誰在上面」、「下次我可以騎上駕駛座嗎？」等露骨對話，又與小四、小五等女子曖昧不斷，事後還被丈夫趕出婆家，這段婚姻讓她心力交瘁，因此向法院訴請離婚，並要求41萬的贍養費；法官判准離婚，但駁回贍養費之請求。

據判決書指出，人妻主張與丈夫2017年10月間登記結婚，雙方認識未深，無感情基礎，婚後丈夫頻頻外遇，丈夫在2020年10月底至同年12月間與小三發生婚外情，2人對話紀錄中，除有汽車旅館之訂購資訊外， 亦有男女間親密之對話，諸如「猜拳決定…決定下次誰在上面」、「下次我可以騎上駕駛座嗎？…可以這樣才激情是嘛」，顯見已發生性行為。

不僅如此，2020年12月間，丈夫又以通訊軟體分別與暱稱「琦琦」、「臻臻」之女子，互傳親暱之對話，並與其中一名女子通話1小時以上，她因此向丈夫提出侵害配偶權訴訟，沒想到丈夫一氣之下，竟將她趕出婆家，至今僅能一人居住在外，對此段婚姻實已心力交瘁，因此向法院訴求離婚。

此外，人妻提出，她的母親在2020年3月底確診高血壓病，父親又於同年10月突發腦梗死，於進入加護病房急救後住院，而有左側腦梗塞併發心肌硬死、右半身癱瘓並失去語言、自理能力，自己無力負擔龐大的醫療費用，因此向丈夫請求41萬6000元的贍養費。

法庭審理時，人夫並未出庭，僅以聲明及陳述，對妻子提出之事證不爭執，對離婚亦無意見，但不同意贍養費之請求。

法官認為，人妻先前對丈夫提出侵害配偶權之訴訟後，經法院判決勝訴，人夫亦不爭執，堪信雙方已情感全無，且再無互信互愛之情感基礎，且人夫就婚姻之破綻有可歸責之處，因此判准離婚。

至於贍養費的部分，法官認為人妻並非無自營生計能力之人，雙親患病時間也與離婚時間不同，不得推認與離婚有關，再其對父母之扶養義務乃人妻自身負擔之義務，不得併入離婚請求，因此駁回。