行政院長蘇貞昌日前以「抖音短影片」風格拍攝政績宣傳影片，引起外界討論。對此，民進黨台北市議員王世堅嘲諷，蘇貞昌邀功、討功勞真的讓他嚇一跳，這也和中華民國首任大總統袁世凱有異曲同工之妙，此話一出也讓PTT鄉民熱議，驚呼「這個男人太狠了」。

王世堅昨（6）日表示，他看到蘇貞昌的影片後嚇了一跳，「那個男人耍賴了」，也直言，過去學校都是教要為善不欲人知，但蘇卻恨不得「全天下周知」，所以拍影片、做哏圖，就是邀功、討功勞。王世堅認為，蘇貞昌和袁世凱有異曲同工之妙，蘇宣傳豬瘟、口罩、同婚、冷氣、電纜等五大政績，袁則說經武、匡國、開化、靖難、定亂、交鄰等六大功烈。

相關新聞經轉發至社群平台PTT後，立刻引起鄉民們熱烈討論，有人大讚王世堅「比在野立委還像在野立委」、「真的有讀書，還記得六大功烈」、「太粗暴中肯」、「在基層的實力，根本不怕被開除黨籍」、「正義之言」、「民進黨僅存的良心」。

有人則嘲諷「何時要推出蘇大頭銀幣？我要收藏」、「看來柯文哲送王世堅很多誠實豆沙包」、「世堅是多想被開除黨籍啊」，並直言「袁世凱很威欸」、「這個類比侮辱袁世凱了」、「蘇貞昌應該早點下台吧」。