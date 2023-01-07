俄烏戰爭僵持不下，俄羅斯大量引進伊朗製無人機，烏克蘭雖然能夠利用防空飛彈攔截大部分無人機，保護民生建設及人民，但成本過於高昂，長期下來，可能會在戰事中落入下風。

紐約時報報導，烏克蘭為了擊落俄用伊朗無人機，不得不用成本高出無人機幾十倍的飛彈攔截，因為實則別無選擇。而這也導致日益嚴重的收支失衡。

俄羅斯近期大量使用的伊朗無人機，每架成本僅約2萬美元（折合新台幣約61萬），而烏克蘭出動的地對空飛彈，無論是成本14萬美元（折合新台幣約430萬）的前蘇聯產「S-300」或是造價50萬美元（折合新台幣約1500萬）的美國先進防空系統（NASAMS），都比伊朗無人機貴上許多，成本最高差了25倍。

跨年、元旦期間，俄羅斯對烏克蘭發動新一波空襲，烏方宣布成功擊落84架的無人機，這項成就確實非凡，但考慮到成本之高，這樣的戰果可能很難維持。

報導指出，儘管烏克蘭確實成功抵擋無人機的空襲，但長期下來卻對烏克蘭不利。有專家分析，俄羅斯要達到的目的，就是要烏克蘭為了攔截無人機赤字擴大的局面；另一方面，也有專家表示，為了保護關鍵基礎設施和人民，烏克蘭只能忍受這樣的失衡。

美國戰爭研究所研究員巴羅士（George Barros）說，「若想保護發電站等關鍵基礎設施，只能使用昂貴的防空導彈」。

英國智庫查塔姆研究所（Chatham House）俄羅斯問題專家布列格（Mathieu Boulègue）認為，「只要西方持續提供烏克蘭軍事援助，成本的事不足為慮」。