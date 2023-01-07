日前有粉專指出，侯友宜想要挑戰2024大位恐會面臨烙跑、國安議題不深入、綠規侯隨三大難題。媒體人韋安今（6）日在臉書撰文表示，哪有什麼「難題」？不必拚命替侯想「難題」，最大的問題其實是有些人總是無法克服，心裡想著「怎麼可以是侯呢？」

韋安指出，侯友宜元旦講話一出，參選2024的勢頭就起來了。有些人開始杞人憂天、食不下嚥，為國民黨和侯把氣脈，亂操心。還有人列舉侯可能面臨的「3大難題」，分別是一、「烙跑」，二、對國安議題不深入，三、沒有自己政策方向，會「綠規侯隨」。

對於這些所謂的「難題」，韋安質疑，真的值得去替侯友宜勞煩操心嗎？首先是「烙跑」，他舉侯從未否認過自己要選2024之下，投身九合一選戰，結果與上屆相比，贏對手更多，得票比率更高，且三蘆深綠選區大贏（得票56%），且選後2024支持度，由從前長期落後賴清德，到逆轉反超，一對一之下，獲得5成以上支持度（美麗島電子報民調），這就是新北市民獲全國民眾都不認為侯有「烙跑」的問題，甚至期待他更上一層樓。

韋安接著提到外界對「國安議題不深入」的質疑，他認為侯友宜所提的強化台灣在全球科技產業鏈關鍵角色，不但讓台灣安全、台海和平與世界科技產業及經濟更密切關聯、利益捆綁，還得以獲得更多的，除了民主價值之外，實質利益層面的安全關切。他強調，侯友宜還曾有擔任國安會副秘書長，和出任國安局副局長的經歷，侯強調的東亞安全，更是讓台灣不再獨自面對中美地緣政治角力風險。

至於綠規侯隨，韋安分析，侯友宜在過去的工作中都是開拓創新者，而非因循守舊的跟隨者，且還整治了30、50年無法解決，有著公安、治安、環安隱患的五股垃圾上和泰山溫仔圳，同時侯還擘劃出新北2030年可實現的願景，這些都是沒有前人的腳步可循的。

韋安痛斥，有些人之所以會幫侯想到這些「難以克服的困難」，無外乎就是有些人心裡，無法克服一個難題，「怎麼可以是侯呢」？這個才是「難題」，其它的都不是。