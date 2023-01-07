美國商務部從去年10月開始，宣布晶片出口到中國大陸的管制，並且將盟友日本、荷蘭拉上車一同圍堵。美國總統拜登5日更在推特上表示，「2023年一起來買美國貨」，讓外界質疑他將開始推行「去中化」。前立委郭正亮6日在節目《新聞大白話》指出，美國2023年經濟將衰退，勞工怎麼可能為了愛國就買昂貴的美產商品。

郭正亮揭露，拜登一直在做一個幻想，這個幻想就是不含中國大陸成分的供應鏈，美國人可以基於反中、愛國心，來買這些「美國製造」的商品。他直言，拜登明顯幻想太多了，已經活得離勞工界越來越遠了，中下階層的美國老百姓絕對不會做這種事。

對於拜登的思考方式，郭正亮認為，他已經不知道中下階層美國人是怎麼生活的，這點從美國跟中國大陸貿易還是在7000億美元左右就可以看出，「就是因為美國大眾要買便宜的，不買中國大陸的，還不知道要去哪裡買」。

郭正亮也提及，現在美國除了科技業有比較大的優勢，其實製造業等其他行業競爭力已經開始落後了，且現在科技業也不是均衡發展，如電動車領域，福特汽車跟中國大陸企業寧德時代都在談合作了，也沒看到美國商務部去擋，這就是美國知道自己已經搞不過人家了。