近日有諸多關於哈利王子回憶錄《備胎》（Spare）的內容外流，王室家醜再也藏不住，其中，哥哥威廉疑似瞧不起梅根的演員身分，出手勸阻這樁婚事。既然愛上了，勢必要承受一切考驗，哈利更自爆曾上網搜尋妻子演親密戲的片段，看完從此後悔了。

據《每日郵報》(Daily Mail Online)報導，薩塞克斯公爵夫婦倆於2016年結識，當時梅根仍馬不停蹄演出美國影集《無照律師》，該劇講述大學輟學生麥可(Patrick J Adams飾)最終與野心勃勃的紐約律師哈維(Gabriel Macht飾)一起共事的故事。而梅根在裡面飾演麥可的對象瑞秋，兩人有不少親密動作戲，看完令人直冒汗，相當害羞。

書中哈利爆料，威廉曾反對他與梅根的婚事，甚至「警告」不要娶她進門，直言「她畢竟只是女演員」。不聽老人言的下場就是，他承認剛和梅根在一起時，曾對《無照律師》的內容感到好奇，應該說，對深愛的女人的一切都非常感興趣，不過熱戀期佔有慾也特別強烈，當他試著上網搜尋梅根與男演員的一場「激戰」戲碼，開玩笑表示:「當下非常需要用電療燒毀腦中的記憶!」因為這簡直是錯誤的選擇，現在想起來非常後悔。

這18禁畫面是兩人獨處在公司的檔案室，突然天雷勾動地火，互相撕開上衣，男演員緊掐著梅根的臀部直進攻。這一幕不僅哈利看了害怕，就連演員們事後接受訪問時也說，「那個空間、做那件事…真的非常詭異。」