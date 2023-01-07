家家在台北Legacy開唱，吸引許多粉絲到場支持。（相信音樂提供）

家家6日在台北Legacy舉辦「輕輕許個願」生日音樂會。她一開場飆唱〈看透〉、〈野生動物〉、〈忘不記〉等歌曲，許久未舉辦個唱的她，興奮向粉絲打招呼：「歡迎大家來到我的生日音樂會，很開心你們和我一起度過我的生日，3年沒在台北辦過專場，內心難免小小緊張，不過今天是生日包廂的概念，想和大家一起唱歌。」

她將在8日迎來40歲生日，在現場收到千名粉絲暖心為她提前驚喜慶生，還有許多粉絲忍不住關心家家新專輯進度，她嬌羞說：「我的第5張專輯寶寶正在努力孵蛋中，有好消息一定告訴大家。」

她先前花許多心力、時間籌備音樂會，邀請好友Matzka擔綱演唱會音樂總監，2人默契對唱，隨後邀來嘉賓李英宏合唱經典歌〈傷心酒店〉，不過全場氣氛熱鬧，瞬間把現場變成「開心酒店」，李英宏還送上浪漫粉紅色的生日花束，她開心說：「和英宏合作過發現很合拍，這次特別邀請他演出，接下來的新專輯有機會和他再一起玩音樂。」

家家、Matzka私下情同兄妹，Matzka密謀工作人員，偷偷準備夢幻的粉紅泡泡造型蛋糕，當他們甜蜜合唱〈原來〉後，突然唱起生日快樂歌，Matzka則端著蛋糕上台，讓家家又驚又喜，粉絲也熱情尖叫送祝福。