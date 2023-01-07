天后李玟（Coco）今(6日)遭港媒爆料，與加拿大籍富商老公Bruce婚變，對方偷吃嫩妹3度出軌，且李玟半年前就搬離愛巢，目前處於分居狀態還暴瘦，讓閨密相當心疼。

其實李玟2年前就爆出過婚變，但當時她發文澄清仍在「愛與被愛中」，親自粉碎傳言，但據《東網》報導，李玟閨密看不下去，爆料Bruce三番四次出軌，且本人也認了偷吃，讓一向正能量的李玟也撐不下去，半年前搬出愛巢，而她一向視如己出的兩個繼女，知道爸爸不忠後，竟對她漠不關心，讓她在雙重打擊下，短短幾個月暴瘦至42.3kg。

而向來正面、只分享開心事的李玟，在跨年當天發文，回顧2022年時，也隻字未提和老公婚變，對此，李玟二姊Nancy（李思林）回應《ETtoday星光雲》，表示不方便幫她回應私人事情，「這是她的隱私，誰把這些事情寫出來呀」，並強調她不說就是有她的原因，希望能尊重她「你們就放過她支持她」。