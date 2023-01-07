知名主持人「國民姑姑」海芬(海裕芬)，去年11月平安生下女兒「念念」，正式升格為新手媽媽，1個多月以來皆在調養休息，日前重返工作崗位，在臉書曬出多張工作側拍照，氣色紅潤、身材恢復迅速的模樣，讓網友驚呼：「不覺得有生過！」

海芬6日PO出工作側拍照，表示產後第一個主持獻給好友謝盈萱，可見她穿著一整套紅色西裝，腳下踩著一雙銀色高跟鞋，不僅看上去喜氣，也讓身材比例更顯得勻稱，幾乎和生產前沒什麼差異，她在貼文祝謝盈萱新年快樂，同時喊話謝盈萱有機會再一起拍戲，更開玩笑稱：「演技我是真的不會跟妳客氣哦。」不過，初為人母的她，透露回到家中仍有些狀況，像是經常找不到放孩子奶瓶的地方，可見育兒路上還有許多問題仍需去學習和解決。

此番話一出，網友們湧入留言區關心，「歡迎回歸，新手媽咪辛苦了喔」、「恢復的好快！這體質真適合生孩子」、「姑姑暴風瘦身耶」、「記得不要太過勞累了！」而事實上，現年46歲的海芬對待工作相當敬業，去年10月挺著8個月的孕肚主持，被現場攝影師關心詢問：「怎麼還在穿高跟鞋？」，對此她解釋身處正式場合，這樣的穿著較為禮貌，同時強調自己一直很小心，盼望外界不必替她擔心。