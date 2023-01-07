農曆春節即將到來，民眾也都開始規畫行程，準備享受長達10天的假期。但有網友PO文抱怨，原本平日1000元的房型，一到春節竟然直接漲到10000元，直接多個0讓他忍不住開轟太離譜。對此花蓮旅遊公會緩頰「通膨壓力在所難免」。

一名網友在PTT八卦版PO文「春節旅館價格是三小啦」，他表示自己春節想出遊2天，結果一打開訂房網，發現平日1000元的三星級飯店，竟然直接變成10000元，但明明官網標價是2588元，為求慎重特地打電話確認，對方稱沒有標錯價，因為春節不適用官網定價。

底下鄉民也分兩派留言：「不爽不要訂，一堆人搶著訂」、「平日2折旺日7折特殊節日原價不爽不要住」、「你可以拼當天來回啊」、「可以住公園或車站啊，很多人陪你」、「破爛旅社都可以賣快破萬」、「直接訂機票了」、「逼你出國玩啊」、「你第一天過年？」、「一年就坑你這一次」、「10天還選什麼國旅」、「現在還能訂到春節房的，你要不要再想一下，正常的店早就訂滿了」、「漲價可以理解，但10倍也太離譜」、「請選日本」、「1萬都可以去日本還加住宿了」、「所以我去日本玩」。

根據《台視新聞》報導，花蓮旅館公會對此表示，平日淡季會給予更多折扣吸引遊客，過年就會給比較少，今年水電薪資都普遍調漲，加上受疫情影響營運成本增加，都會反應到房價上，過年漲價在所難免。有飯店經理也透露，初六前的訂房率都已逼近8成。