台南市議會正副議長涉嫌賄選案，因聲押對象圓山國際開發公司總裁楊志強被台南地方法院無保請回，南檢5日除火速補強證據，立即向台南高分院提起抗告外，還以犯嫌重大且有勾串共犯或證人之虞，當庭逮捕前副議長李文俊友人、南市府地政局約用人員黃怡萍，並向台南地院聲請羈押禁見，法官於7日凌晨1點多裁准。

黃怡萍於6日晚間7點36分被移送至地院，經法官、律師分別閱卷後，同日深夜11點開庭審理。法官認為，被告黃怡萍雖否認犯行，但有羈押聲請書所載共犯及證人證述等證物，足使一般人相信她就此次正副議長選舉，有共同從事行求、妨害投票自由的犯行，涉犯公職人員選舉罷免法第100條第1項共同對於有投票權之人行求罪、刑法第142條妨害投票自由罪，嫌疑重大。

此外，被告供述前後不一且避重就輕，並與同案共犯供述歧異，加上被告與共犯利害關係一致，有互相配合為不實陳述的動機及可能，因此在全案尚未查明之前，有致案情陷於晦暗不明的危險，因此有事實足認被告有串證、滅證之虞，為避免被告藉由與他人接見、通信機會進行勾串，有羈押並禁止接見、通信的必要

至於被外界視為關鍵人物的南市區漁會理事長林士傑在失聯3天後，6日上午前往台南地檢署報到時，因檢方已核發拘票，立即將他拘提偵訊，直到深夜還在問訊中。

南檢指出，專案小組檢察官1月3日指揮台南市調查處等單位，搜索議長邱莉莉、副議長林志展及李文俊、張世賢、李鎮國、黃麗招等4名市議員住處或服務處，以及相關涉案人郭再欽、楊志強、黃怡萍、高玫仙及林士傑等住處後，除林士傑傳喚未到展開拘提外，其餘涉案人均帶回偵訊。

經訊問後，除諭知正、副議長及市議員等人交保10萬至50萬元外，還向台南地院聲請羈押郭再欽欽及楊志強，經法官於4日晚間裁定郭再欽羈押禁見，楊志強則被無保請回。

南檢表示，針對楊志強涉案部分，專案小組檢察官已於5日補強證據後，立即提起抗告；同一天，專案小組再次傳喚先前訊問後交保的市議員李鎮國及其妻高玫仙、黃怡萍等3人後，認定黃怡萍的供詞顯然避重就輕，違反公職人員選舉罷免法第100條第1項行賄罪嫌，犯嫌重大，且有勾串共犯或證人之虞，當庭逮捕後向法院聲請羈押禁見。

據了解，黃怡萍除了是李文俊的友人外，還是市府地政局農地重劃科約用人員，從台南縣市合併前的台南縣政府時代服務至今已有十多年。市府地政局長陳淑美說，黃怡萍平日工作正常，與地方互動也正常，此次涉案應與公務無關，為個人行為，該局將視司法判決結果，依《臺南市政府及所屬機關學校約用人員工作規則》辦理是否續約聘僱。