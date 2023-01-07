陳勢安近來再度成為《HIStory》系列戲劇首選主題曲演唱人，為《HIStory5-遇見未來的你》演唱三首歌曲，新歌〈連輸入法都記得你〉歌曲將「輸入法」比喻成想念，MV搭配整首歌的意境，以抽象手法表達孤單、抽離的感覺，許多「異世界」的元素抽象到讓陳勢安直說演起來很困難，「這首歌除了挑戰我的唱功，也挑戰我的演技」。

他在MV中的服裝更是「大突破」，除了第一套帥氣皮衣精心設計的兩個空洞造型，隱隱約約露出背肌與肋骨之外，第二套兩件「吊嘎」的前衛造型更是將陳勢安的健壯身材展露無遺，當天他在現場看到拍攝畫面連自己都驚呼：「我的胸那麼大嗎？」

陳勢安表示，拍這支MV最困難的就是因為導演用了非常多抽象的手法呈現，很多情境都必須靠他自己的想像去演繹，讓他在唱功及演技上都有新的突破。其中一幕是他假裝落入水中的情節，拍攝當下陳勢安為了要憑空演出掉進愈來愈深的水中的感覺，需要撐住全身的力量，整個人很用力、緊繃的同時，甚至用力到發抖的地步，手和腳又必須表現出在水中很柔軟的漂浮感，這一段讓陳勢安直說根本是「核心運動」，拍完表示：「我覺得今天我的腹肌成長不少。」