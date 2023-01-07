婚禮上各種意外的橋段，日後都會成為人生中難忘的回憶之一。大陸四川省一名男子4日在好友的結婚典禮上，趁機假扮成新娘，並在進場環節暗自從後方熊抱並擁吻新郎，讓在場的賓客見狀紛紛笑成一片。事後該段畫面也被在場的劉姓女子拍下，影片曝光後，引發討論。

綜合陸媒報導，四川省達州市一名劉姓女子4日在好友的婚禮現場拍下一段影片，可以看到疑似是在新郎背對等待新娘進場的環節，未料當會館員工將大門打開後，出現的不是新娘本人，而是一名身穿婚紗的男子。

隨後該名身穿婚紗的男子在伴郎的牽引下，快步走到新郎背後一頓熊抱並索吻；新郎則是被此番意外的景象嚇到而跌坐在地，接著2人在地上打鬧成一團，讓在場賓客見狀紛紛笑成一片。

對此，拍攝影片的劉姓女子表示，畫面中的意外橋段是新娘在婚禮前主動和新郎的共同朋友串通而成；劉女還說，因為大家的關係都非常要好，新郎則是在一開始被嚇了一跳，之後也覺得很開心。

消息一出掀起熱議，有網友表示「新郎：天啊這誰哈哈哈哈哈哈哈哈哈」、「強人鎖男」、「想問新郎的心理陰影面積」、「我懂了，新郎很開心」、「新郎：我不乾淨了」。

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