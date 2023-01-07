【愛傳媒黃珊珊專欄】悠閒的時光總是特別快，一天天很快就過去，雖然腳不方便，還是可以慢慢地到處晃晃，我跟好友及借住房子的老闆一起吃飯，在異鄉，碰到像家人的同事，已經很幸運，況且愛屋及烏，連我這個外地人也享受到一樣的福份，真的很開心。

借住二十多天，以紐約聖誕假期前高得嚇人的旅館費用來計算，每晚至少300美金起跳，有一位來紐約出差的朋友說，他一晚的房價將近700美金，我的天！這趟旅程省了非常多錢，出外靠朋友真的沒錯，也要謝謝這些朋友的好朋友們。

這幾天住在夢想中的Brown Stone百年老屋，實際感受紐約人的生活方式，這個全世界競爭最激烈的地方，其實充滿機會與空間，讓每個到這裡的人都可以找尋自己的夢想。

我們去美國餐飲業奇才丹尼。梅爾（Danny Meyer）開的感恩小館（Gramercy Tavern）午餐，他的餐廳以農場食材直接到餐桌，一戰成名，更有名的是打造漢堡品牌「Shake Shack」，這個原本只是熱狗攤的漢堡品牌，因為食材都是天然無添加、現做、品質好，當然價錢也比一般速食店貴，朋友說一開始公司會找工讀生到公園攤位排隊，排一個多小時，每人限量還只能買六個，當時，排隊人潮長達一公里。

現在Shake Shack的每一家店大多還是要排隊，我跟小孩在看戲前也去排隊，漢堡真的很好吃，食物口感比較起來，排隊很值得。這家公司的企業文化有幾個很棒的價值：賣的是客戶體驗，不只是食物好吃而已。員工第一，利潤共享。堅持食材潔淨、天然。

所以，各行各業，只要有自己的特色，也可以創造出一片天地。

跳脫原來的思維，世界更寬廣！

作者為前台北市副市長

照片來源：作者提供。

●更多文章見作者臉書，經授權刊載。

●專欄文章，不代表i-Media 愛傳媒立場。