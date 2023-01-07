【愛傳媒朱宗慶專欄】自去年（2022）聖誕節晚上，樂團在八里的倉庫火災消息傳出以來，我們已經跨入2023新的一年，而樂團也在1月2日度過了37週年的團慶，並緊接著在隔天1月3日，與林懷民老師一起召開朱團與雲門演出《薪傳》的聯合記者會。在此期間，團隊的災後應變仍是持續進行著。

1月5日，我與思珊、阿棋、珮菁、堃儼四位資深團員，一同赴八里下罟子倉庫的災後現場，進行勘查與善後事宜的討論。

一如往常，我的行程依舊滿檔，而樂團的腳步也完全沒有停下來；擊樂劇場《木蘭》二月演出在即，我們正緊鑼密鼓地進行排練。這段時間，我收到超過上千封的訊息，來自各界的關心、慰問超乎我的想像，大家給予團隊的打氣和支持，令我相當感動。而包括文化部李部長、蕭次長、陳司長，新北市侯市長、文化局龔局長，以及台北市文化局等，也都在第一時間表達了關切、會想辦法協助，真的非常感恩！

倉庫火災

位於八里的倉儲空間，雖然團隊定期進行盤整和消防檢測，但因為是連棟廠房，火災發生時，仍是受到了波及。我想，這是我們未來要再覓倉儲空間時，必須記取的教訓。所幸，因為擊樂劇場《木蘭》已進入密集排練期，大部分的樂器、服裝和重要物件都放置在樂團排練室，而本次遭到燒毀的部分布景、道具，我們也緊急安排了重製，務必會讓二月的演出如期如質進行。

此外，團隊存放於倉庫的資料檔案、文件光碟、紀念品等，是團隊近四十年來的累積，如今遭遇無情大火，確實令人傷感。但幸好，早前我們已將大部分資料檔案數位化，並在基金會的檔案室有一份留存。未來，我們希望透過向社會徵求的方式，把一些對團隊具珍貴意義但已於火災中失去的文物陸續再找回收藏。

重建計畫

記得火災發生的當下，很多朋友都在問：「有沒有什麼可以幫忙的？」我也還記得，面對災害的發生，我選擇用冷靜、堅強的態度來應變，第一時間先安定團隊工作夥伴的心，而後對外界的關心表達感謝，並且承諾將會向大家說明災後重建計畫，再請求大家的協助。

對我來說，這次火災不僅只是燒掉一座倉庫而已，它也燒出了團隊下一階段發展的「根基問題」。因而，災後重建，就不會僅止於再覓一個倉儲空間（當然，倉庫仍是需要再找的），而是，這個已經近四十年的職業團隊，需要一個可以「安身立命」的所在，能夠有符合專業所需的排練、典藏、倉儲與行政辦公空間，並結合擊樂博物館的展示空間。眾人對樂團的關切之意，讓我深刻意識到，我們的社會的確需要這樣的一種存在。

上天的旨意

其實，自去年（2022）四月我卸下國表藝董事長的公職生涯，全心回歸團隊第一線，到七月啟動「動能循環」計畫，便一直在思考，要帶領打擊樂團隊邁向下一階段，勢必需要在這塊土地上打造一個能夠永續長存的「家」。這個「家」，不屬於我個人的，而是屬於團隊的，也是屬於社會的。

我一直覺得很幸運，自己始終是個打鼓的人。以打擊樂為媒介，我以此追求夢想、結交朋友，並得到來自社會非常多的肯定，更得以用自身的專業來回饋社會，這是出身鄉間的我所未曾想像過的。如今，打擊樂在臺灣蓬勃發展，從舞台邊緣走向中央，從陌生名詞變成熱門樂種，而臺灣更已成為世界矚目的擊樂重鎮。

但另一方面，這四十年來，臺灣的藝文生態和表演藝術界也已有了很大的轉變；特別是這三年的疫情，對打擊樂團隊以及所有表演團隊來說，都構成很大的挑戰。然而，對我來說，在劇變中不變的是，想要堅守「專業」和「團隊」的那份核心價值。

我想，團隊在歷經三年的疫情之際，遭逢火災的重擊，上天定有祂的旨意吧！這似乎在提醒著我，必須下定決心，面對災後重建與團隊發展的根本之道。

挽起袖子再打拼

經過這幾天心情的起伏與沉澱，此刻我的心境，真有如《薪傳》要橫渡黑水溝的鼓聲──知道前方是一段艱險的旅程，但還是要出發，到那個彼岸去。我知道，這一次的再出發，對打擊樂團隊來說，會是艱難無比的一關，然而，團隊所面對的難關，卻也和整個藝文生態環境息息相關──我希望，我們真的能夠「浴火重生」，而這樣的蛻變，可以作為一股正向的社會資產。

災後重建，從演出在即的擊樂劇場《木蘭》開始，持續至接下來所有的演出和國際活動；我們知道，舉凡作品、人才、觀眾，每一個面向都是表演團隊存續的重中之重。災後重建，還需要針對災損缺口的彌補，以及更為全面的根基再造，進行方案規劃；我們知道，這將會需要尋覓非常可觀的資源，執行的困難度也相當高，但我不做他想，唯有全力以赴。

此後，我和打擊樂團隊將挽起袖子，重新再打拼！然而，我們也知道，單靠民間表演團隊的一己之力，是無法支撐下去的！所以，無論是購票進場欣賞演出，或是捐款協助團隊的發展，我們很需要大家的幫忙！

守護社會共同累積的資產

災後重建與團隊未來的發展，兩者相互關聯。從打擊樂團的成立，到打擊樂在臺灣的蓬勃發展，背後都是憑藉著大家超乎我想像的熱情支持，才走到今日。如今，臺灣的打擊樂，在作品、人才、觀眾的品質與數量上，都備受世界肯定，這是社會一步一腳印、共同累積的資產。我希望，能夠從這樣的角度出發，來檢視打擊樂團的災後重建。

災後重建所需專款專用，若無法完成將全數退回。

連日來，基金會陸續收到一些捐款，對於近來和日後所收到的款項，團隊將會作為災後重建所需，並且專款專用。設若未來無法完成，我們會將款項全數退回。

對於大家的支持，我們一定會在專業領域以堅守近四十年的核心價值來回報。再次深深感謝大家，也誠摯盼望您繼續給予鼓勵、指教、支持與協助！

作者為打擊樂家、藝術及教育行政工作者、朱宗慶打擊樂團創辦人暨藝術總監

照片來源：作者提供。

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